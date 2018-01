Un mensaje 'anticulé' de Pochettino podría ser la prueba de su cercanía al Madrid

El técnico admite que es feliz y que está encantado en el Tottenham, pero al mismo tiempo no le cierra la puerta al mejor club del mundo porque sabe perfectamente que en el fútbol las cosas pueden cambiar de un día para otro. "Yo trabajo aquí como si fuera a estar toda mi vida. Pero nunca se sabe lo que puede acabar pasando" ha asegurado Pochettino cuando se le ha preguntado sobre cómo ve su futuro en el conjunto de Londres.

Así, prefiere no negar la posibilidad de acabar algún día en el Real Madrid, aunque lo que sí tiene muy claro es dónde jamás trabajará como entrenador. "Yo no seré nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Tottenham. Y yo he crecido en Newell's y no entrenaré jamás a Rosario Central ha explicado. Una postura que ya ha expuesto en otras ocasiones con anterioridad, pues considera que su pasado como jugador y entrenador espanyolista también le descarta para dirigir al principal equipo de Barcelona, según recoge Defensacentral.

De hecho, su postura es tan firme que incluso ha dejado claro que sería capaz de renunciar a su profesión antes que ejercer en estos clubes. "Esta es mi decisión. Prefiría irme y ponerme a trabajar en mi granja en Argentina que acabar trabajando en ciertos lugares" ha apuntado con seriedad. Por eso parece evidente que estaría realmente encantado de entrenar algún día al máximo rival de uno de sus equipos vetados, el Real Madrid.

Por eso también ha aludido directamente a las informaciones que apuntan que es uno de los 'favoritos' de Florentino Pérez por si finalmente Zinedine Zidane abandona el banquillo del actual de Europa y del mundo. "Hay muchos rumores. Mañana Daniel Levy (presidente del Tottenham) puede tener una mala noche y decidir 'oh, voy a echar a Mauricio', y en ese caso yo me vería estúpido tras asegurar que no voy a trabajar en uno u otros lugares" ha concluido.

