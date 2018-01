Cristiano Ronaldo: "Sigo siendo guapo"

El medio chino Dongqiudi ha reconocido a Cristiano Ronaldo como Mejor Futbolista del Año, y por este motivo, el luso recibió un premio y concedió una entrevista en la que repasó la actualidad del Real Madrid y la suya.

El luso, confesó que no quiere irse del Madrid y también reconoció que la paternidad quizás no le permita jubilarse con 41 años:

«Me gusta vivir aquí. He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal y se puede llegar en coche. España es un gran país, lo amo. Por supuesto, quiero quedarme en el Real Madrid, me encanta este club».

Ronaldo reconoció que la temporada se había complicado bastante, pero aún queda la Champions y avisa a los que han dejado de creer:

Cristiano reconoció que ganar cinco veces el Balón de Oro es algo que nunca se le pasó por la cabeza y mostró su orgullo por ello:

«Para ser sincero, nunca pensé que podría ganar un Balón de Oro o dos, y mucho menos cinco. Así que si no puedo ganar el Balón de Oro en el futuro, me seguiré sintiendo muy, muy, muy orgulloso de mí mismo. Por supuesto, mi ambición es ganar más trofeos personales y con equipo, pero no estaré obsesionado con los Balones de Oro. Es bueno que haya compartido este premio con Messi en los últimos años. Es bueno poder compartir este honor con un gran jugador».

Por último, el luso se refirió a la patada que recibió en el partido contra el Deportivo, y que tanto ruido hizo por mirarse la herida en el móvil mientras abandonaba el terreno de juego:

«En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Ahora ya me siento mejor. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema».