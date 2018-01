La confesión sexual de la mujer del portero del PSG en vísperas del choque con el Real Madrid

La famosa modelo brasileña, Izabel Goulart, fue consultada por el popular youtuber Matheus Mazzafera, quien anteriormente entrevistó a Neymar, acerca de las intimidades que rodean a la pareja que conforma con el arquero titular del PSG, Kevin Trapp.

La oriunda de San Pablo detalló que cuando el equipo parisino gana, los encuentros sexuales son más frecuentes, en cambio, cuando pierden, ella sabe que no debe "esperar nada".

"Después de una victoria importante, apenas dormimos... ", aseguró la modelo de 33 años, y detalló que practican sexo "unas cuatro o cinco veces a la semana".

"Sin embargo, cuando el PSG pierde un partido importante que jugó Kevin, sé que no debo esperar nada. Incluso los tacones altos o mi conjunto de lencería más sexy no ayudan. Después de una derrota, no tenemos sexo.