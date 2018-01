La contundente repuesta de Nacho al ser preguntado por los dos penaltis

El canterano del Real Madrid, Nacho Fernández, fue muy claro cuando le preguntaron por los dos penaltis señalados a favor de los blancos en Valencia. El defensa aseguró que fueron "claros" porque "no dejan ninguna duda". Además, señaló que no hay "ningún miedo" al duelo ante el PSG en la Champions.

El equipo supo sufrir

"Hay que saber sufrir en partidos como este. Son tres puntos muy importantes para nosotros en lo clasificatoria, pero sobre todo, nos viene muy bien psicológicamente para los próximos compromisos", según recoge Rubén Gómez en Defensacentral.

Los dos penaltis a favor del Real Madrid

"No los he visto en televisión, pero en el campo son dos penaltis claros. No dejan ninguna duda, al menos para mí. Veo dos faltas claras y, por tanto, son dos penaltis bien pitados".

