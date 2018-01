Guardiola vuelve a liarla con estas declaraciones

Con los 65 millones dedicados a la contratación de Laporte el dinero que el Manchester City ha empleado en fichajes desde que Pep Guardiola es su entrenador supera los 500 millones de euros. Una cifra que demuestra el músculo económico de los 'citizens' y que contrasta con las últimas y sorprendentes declaraciones del técnico catalán, asegurando que su club no puede gastarse 80 o 100 millones de libras en un futbolista.

Cuestionado por posibles incorporaciones y por el gasto en fichajes del club, Guardiola señaló que el City no puede afrontar ninguna gran incorporación, al menos de momento, según recoge ABC.

«No podemos pagar sus sueldos. Hay presupuestos para las transferencias y no podemos pagar tanto. En el futuro, puede cambiar, pero no hemos pagado más de 80-100 millones de libras por un jugador. No podemos pagar eso en este momento, es la verdad», se confesó ante los medios de comunicación el técnico.

«Cuando quieres manejar cuatro competiciones, a veces tienes que tener suerte con las lesiones. De lo contrario, necesitas 22 mejores jugadores para cada posición. La gente no cree en esto, pero hoy en día 22 jugadores titulares son demasiado caros para comprar, incluso para el City», argumentó.