Piqué, el independentista que ama el sueldo de la Selección Española: "El resultado del 21-D no está siendo respetado"

El defensa del Barcelona Gerard Piqué, que este lunes ha renovado su contrato con el equipo azulgrana hasta el año 2022, ha afirmado que el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre "no está siendo respetado".

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la renovación de su contrato con el Barça, Piqué ha vuelto a hablar del proceso independentista en Cataluña. "Antes de las elecciones dije que esperaba que se respetara el resultado, y el resultado no está siendo respetado", ha asegurado, según recoge ElHuffPost.

También ha dejado claro que, cuando se retire, no piensa dedicarse a la política: "Los políticos no se mojan nunca, así que no me veo", ha dicho el central azulgrana.

Fuente: ElHuffPost/Leer más

