Laura Gadea protagoniza un caliente videoclip con un concursante de 'Operación Triunfo'

Laura Gadea, cuyo puesto de voz del espectador de El Chiringuito de Jugones fue reemplazado por Sandra Díaz, continúa su carrera profesional lejos de Pedrerol. Hace unos meses ya avisaba que tenía en sus manos nuevos e ilusionante proyectos.

Pues bien, el viernes 26 vio la luz el videoclip de la nueva canción de Jesús Manuel, concursante de la cuarta edición de Operación Triunfo, emitida por Telecinco en 2005, según recoge Ecoteuve.

La explosiva rubia protagoniza los tres minutos y medio de vídeo de Por qué no le cuentas, una canción de reggaeton en el que también participa Miguel Saez, que gira en torno a la infidelidad.

"Por qué tú no le cuentas que tus labios le gustan mis besos. Por qué tú no le cuentas que por las noches te hago el amor. Por qué tú no le cuentas que yo tengo el control de tu cuerpo. Por qué tú no le cuentas que tu hombre y tu tipo soy yo", dice la letra al tiempo que ella aparece de forma muy sensual.

Fuente: Ecoteuve/Leer más