El triángulo amoroso que metió en apuros a Pedrerol

Desde que dejaron los Chiringuitos varios de Josep Pedrerol las periodistas deportivas Irene Junquera y Laura Gadea se han convertido en especialistas en esto de calentar las redes a golpe de fotos en las que presumen de anatomía con estilismos escasos... vamos a dejarlo ahí, que está la cosa mu mala.

A la espera de nuevos proyectos televisivos y/o deportivos tanto Junquera como Laura que triunfaron como voz de las redes sociales en los programas deportivos de Pedrerol triunfan en las redes que otrora representaron en el programa... pero ahora son ellas las que protagonizan sus propias noticias, según recoge Isabel de Dios en ESdiario.

Después de dejar Atresmedia y Zapeando con rumbo a Telecinco y al programa All you need is love... o no de Risto Mejide, Junquera se encuentra actualmente valorando nuevos proyectos antes de su regreso a la pequeña pantalla. Y antes de hacerlo parece que ha decidido meterse un buen homenaje entre pecho y espalda.

Así se desprende del festival de fotos de sus pedazo de megavacaciones que está compartiendo por Instagram desde el 22 de enero por Ecuador: Quito, Otavalo, Islas Galápago... Las imágenes son espectaculares y, amén de una buceando con un escueto bañador, Irene ha publicado un topless de espaldas a bordo de un barco que ha puesto las redes del revés.

