Laporta es el abogado de María Lapiedra en su divorcio con Mark Hamilton

En uno de los momentos de su cara a cara, Maria Lapiedra (33) ha sorprendido al desvelar el nombre del abogado que llevará todo su proceso de separación: Joan Laporta (55), ex presidente del Barça.

"Tengo al mejor abogado de Barcelona, Joan Laporta. Pero él, ha diferencia del abogado patético y penoso que tiene Mark, jamás saldrá a hablar de este tema", con estas declaraciones María Lapiedra ha dado la noticia en el programa Cazamariposas, según recoge Informalia.

La novia de Gustavo González también ha afirmado que quiere que el divorcio sea amistoso por el bien de sus hijas, pero ha avisado que no va a pagar nada a Hamilton: "Lo que no pienso es pagarle una pensión a Mark, que como ha estado un año sin trabajar puede pedirla. Como el flipado de su abogado me pida esto pienso ir a saco", confesaba María refiriéndose a las declaraciones que había hecho en el mismo programa el abogado de su ex marido.

