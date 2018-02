Cristiano ganará 30 millones más si se queda en el Real Madrid

Tiene contrato hasta 2021 y desea cumplirlo. Incluso extenderlo si su rendimiento fuera óptimo para el club. Pero lo más importante es que Cristiano desea quedarse en el Real Madrid y retirarse en el Real Madrid. El portugués rechaza los rumores sobre su porvenir y ha expuesto con claridad en la casa blanca que su anhelo es continuar en el equipo que le ha hecho el más grande, en el club que le ha permitido ganar otras tres Champions, tras la conseguida con el Manchester. Sabe que su futuro será mucho mejor si juega en un conjunto del potencial del blanco, donde ha ganado esas tres Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

«Quiero seguir, quiero quedarme en el Real Madrid, me gusta el club, me gusta España, su gente, me gusta Madrid y mi familia se siente muy feliz aquí», según recoge Tomás González-Martín en ABC.