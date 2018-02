Sara Carbonero deja en ridículo a sus haters

La periodista ha querido mostrar su apoyo a Lovely Pepa, tras la denuncia pública que realizó la influencer contra sus haters hace unos días. La periodista ha utilizado su blog Cuando nadie me ve para hacer un alegato en nombre del amor y hacer frente a todos los "odiadores profesionales" a los que se enfrenta diariamente.

"Recuerdo que la primera vez que escuché esta palabra (en referencia a 'haters') incluso me hizo gracia, me pareció algo simpático. Os hablo de hace muchos años, cuando no había tantos. Por entonces no entraba en mi cabeza que realmente pudiera existir un grupo de personas cuyo único objetivo en la vida fuera el de molestar y hacer daño a personas que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen y -también en la mayoría de los casos- amparados bajo un cobarde 'nick' o anonimato", comenzaba su texto Sara Carbonero (33) en Elle, según recoge Informalia.

La mujer de Iker Casillas no entiende que haya personas, a los que califica de odiadores, que se dediquen a criticar cada uno de los actos que hacen algunos famosos en redesd sociales: "Luego está la frase 'es que si te expones, pues aguanta las críticas'. Hombre, y también me 'expongo' cada día cuando salgo a la calle o voy al parque con mis hijos y ningún desconocido viene y me dice: Oye pues eres horrorosa ¿eh? y además es que no vales nada, eres una trepa y no te mereces estar donde estás, seguro que has tenido que hacer muchos favores a alguien. Y además estás educando fatal a tus hijos, eres una aburrida, tienes el culo caído y la tripa gorda".

