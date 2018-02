Así es Hope Solo, la feminista que aspira a dirigir la Federación de Fútbol de Estados Unidos

"Campeona, feminista, activista". Esas son las tres palabras que titulan la biografía de Hope Solo en su sitio web oficial y que no solo la definen como una deportista exitosa, sino también como una mujer que aprovecha la visibilidad de sus logros para apostar por una verdadera transformación social.

A los 36 años, la futbolista tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja: ser la primera presidenta de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF, según su sigla en inglés). La legendaria arquera de la selección de ese país busca acceder a un puesto directivo para, de una vez por todas, poner en práctica aquello por lo que tanto peleó como jugadora: la igualdad de derechos entre mujeres y varones, según recoge Infobae.

El próximo 10 de febrero, Solo será una de las candidatas que se presentará en las elecciones de la entidad que rige el fútbol de los Estados Unidos. No será la única mujer ya que entre los ocho postulantes también está la ejecutiva de marketing Kathy Carter, quien ha sido señalada como aliada a la actual conducción. Será la primera renovación de autoridades de la Federación en 12 años, luego de que Sunil Gulati - el actual presidente- anunciara que no irá por un nuevo mandato, decisión que se desencadenó debido a que la selección masculina no logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

