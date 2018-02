Sergio Ramos confiesa el gran mal que padece este Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que todo el equipo se marchó "jodido" tras perder dos puntos ante el Levante.

Como recoge Rubén Gómez en 'Defensa Central' este 4 de febrero de 2018, el zaguero merengue reconoció que todos deben ser "más bloque" a la hora de defender aunque no quiso "señalar" a nadie en particular.

Puntos perdidos



"Salimos desde el inicio a por la victoria. Hicimos lo más complicado y en los últimos minutos dejamos escapar los tres puntos. Hay que saber manejar los tiempos porque no te pueden empatar a falta de 5 minutos. Hay que tirar de experiencia, perder tiempo, las cosas que tiene el fútbol".



Aprender para la Champions



"Es verdad que en momentos parece que dominamos y luego nos hacen gol. Tenemos que hacérnoslo mirar para la Champions".



Anormal posición en Liga



"No es normal estar a esta distancia en la Liga. Algo hemos hecho mal esta temporada. Queda la Champions y hay que ser optimista. La Liga está prácticamente sentenciada".



Unión del equipo



"Tenemos que estar unidos porque es la única manera de intentar hacer algo en Champions. Aquí nadie se borra. Hay que estar unidos, hacer grupo. Es clave para la Champions".



Hay que ser bloque para defender



"A todos nos jode lo de hoy. No manejamos bien los tiempos. Si supiéramos qué pasa lo hubiéramos solucionado antes. Hay que ser más bloque a la hora de defender pero no hay que señalar".



Futuro en el Real Madrid



"Algún día me tendré que ir, nadie es eterno en el fútbol pero yo duermo tranquilo. En cada partido salgo a ganar y a dar todo de mí".