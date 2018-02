La FIFA no castigará a España con no ir al Mundial

La FIFA ha enviado una delegación a Madrid para hablar con el Gobierno, pero no para lo que pretendía Ángel María Villar, que era amenazar a España con dejar a la selección sin competir en el Mundial de Rusia si no se plegaba na sus peticiones. «Esa nunca ha sido una posibilidad», aseguraron ayer fuentes consultadas por ABC, que señalaron que la reunión que ha tenido lugar desde las once de la mañana entre los enviados de la FIFA y representantes del Ejecutivo español solo ha servido para informar al máximo organismo futbolístico mundial de la situación actual de la Real Federación Española de Fútbol tras la suspensión de Villar como presidente.

Al encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Educación, ha asistido en representación de la FIFA la secretaria general de dicho organismo, Fátima Moura. Se considera una representación de nivel medio, pues no ha acudido el presidente de la FIFA Gianni Infantino, pero sí una de las personas de su mayor confianza. Al otro lado de la mesa han estado presentes el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete. También han sido invitados el presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, y la secretaria general, Esther Gascón, mano derecha de Villar, según recoge Fernando Rojo en ABC.

«La reunión se ha producido en un clima de plena colaboración y en ella se ha abordado la situación actual de la RFEF. Ambas delegaciones han coincidido en la necesidad de que se solucione lo antes posible, y por los cauces legales establecidos, la excepcional situación en la que se encuentra la RFEF para salvaguardar el interés del fútbol español y el respeto a las normas, la transparencia y la buena gobernanza», señala el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en una nota.

