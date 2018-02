Florentino esta dipuesto a tirar la casa por la ventana y añade un entrenador 'galáctico' a su lista de la compra

Todo está en el aire a la espera de la eliminatoria de Champions contra el PSG. En menos de una semana el Real Madrid se juega buena parte de su futuro inmediato. Zidane, casi todo su futuro.

La ida de los octavos de final de la Champions League ante el PSG y su resultado determinarán buena parte de lo que suceda con el técnico. Si hay debacle o incluso si hay sólo derrota, por la capital no dudan: Zidane se irá. O lo echarán. Pero no seguirá.

Y para sustituirlo, poco a poco va creciendo el elenco de candidatos. Primero fue Pochettino. Luego Löw. A él se le unión Klopp y ahora, otro nombre más: Massimiliano Allegri.

El técnico de la Juventus de Turín, el que ha logrado hacer de esta 'Vecchia Signora' la reina de Italia y un grande más entre los grandes de Europa (ha estado en dos de las últimas tres finales de Champions) gusta por el Bernabéu como un candidato a suplir a Zidane.

Su currículum es envidiable. Ha ganado cuatro 'Scudetti', tres 'Coppe' de Italia y dos Supercopas del país transalpino.

Así lo ha desvelado Eduardo Inda, director de OKDiario.com. "El Real Madrid está oteando el mercado ante lo que pueda pasar con Zidane a final de temporada y suenan los de siempre.

Hablamos de entrenadores como Pochettino, como Klopp o como Löw, que son los que han sonado otras veces, pero esta vez ha aparecido un nuevo nombre, que es el de Massimiliano Allegri, que es el entrenador de la Juventus", ha informado en El Chiringuito de Atresmedia.

Cuenta Inda que en el Bernabéu, con todo, no creen que sea necesario echar al entrenador francés porque, en caso de derrota en la Champions, será él quien decida marcharse.

"Va a ser Zidane el que decida si sigue o no, salvo debacle mayúscula ante el PSG en la Liga de Campeones. Zidane es muy honrado, el más honrado, y si no gana nada igual es él mismo el que dice que se marcha, pero se ha ganado el derecho a decidir a pesar de que en los últimos tiempos si un entrenador no gana nada en un año acaba saliendo".