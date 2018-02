Las exnovias de Jesé le exigen en Instagram que de la cara y responda por sus hijos

Mete goles en todos los lados y tiene Jesé una habilidad especial para enamorar mujeres guapas. De promesa estrella en el Real Madrid, a suplente del Paris Saint-Germain. Un retorno sin brillo a Las Palmas, una cesión al Stoke City, equipo menor de la liga inglesa, y una carrera musical fallida.

La vida laboral de Jesé Rodríguez avanza a la par que su vida amorosa, a trompicones, con múltiples problemas y sin visos de que vaya a mejorar.

El último golpe personal han sido las declaraciones de Aurah Ruiz, su ex pareja y madre de su tercer hijo, Nyan.

La joven canaria, ex tronista de «Mujeres y Hombres y viceversa» y gran apoyo del jugador durante su paso por el banquillo del PSG, no se ha quedado callada tras su rupatura vía comunicado.

«No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado al respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado», fue el primer reproche de Aurah, el primero de muchos:

«Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas», «tenías mil maneras de desentenderte, pero nunca haciendo un comunicado vía Twitter», «es fácil haberte ido y lo difícil es estar», «ha abandonado a mi hijo, está haciendo de esto un reality show público»...

Pero esta no es la primera vez que Aurah le saca los colores a Jesé en las redes sociales. El pasado mes de noviembre, cuando todavía eran pareja, la ex tronista publicaba un vídeo en su Instagram en el que echaba en cara a su novio que no estuviera en el hospital junto a su hijo.

«Tú de cena por ahí con tus amiguitos, porque estar con tus amiguitos y el «reggaetuning» es mejor que estar con él», insistía la canaria, quien calificaba de «vergüenza» que llevara mes y medio sin visitar al pequeño.

«Dile al Stoke City que no te dé días libres, porque para que te dé días y te vengas con tus amigos no procede». «No voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo y decirles quién eres tú».

Aurah Ruiz reside actualmente en Madrid, donde Nyan se encuentra ingresado desde su nacimiento, aquejado de una grave enfermedad. Jesé va y viene para cumplir sus compromisos profesionales, aunque no entra en una convocatoria de su actual equipo desde el pasado 9 de diciembre.

Su entorno defiende al jugador, y aseguran que si bien no mantiene ningún contacto con su ex novia, sí pregunta constantemente a los médicos por el estado de su pequeño.

Misma historia, diferentes protagonistas

El duro enfrentamiento de Aurah Ruiz y Jesé recuerda inevitablemente al que vivió el jugador con Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores.

Si la extronista recurría a Instagram para exigir al jugador que diera la talla ante la difícil situación hospitalaria de su hijo, Melody lo hacía para informar a Jesé de que era padre de nuevo.

Ante el nacimiento de su segundo bebé, se vio obligada a publicar una foto del recién nacido y etiquetar al futbolista para informarle de la llegada del pequeño. Y es que, a pesar de tener ya un niño en común, Melody no disponía ni del teléfono de Jesé, y no dudaba en denunciar el trato deficiente del deportista a su familia.

En una entrevista a «Vanitatis», la joven denunciaba que Jesé había solicitado dos pruebas de paternidad para asegurarse de que los niños, con los que ahora cuelga multitud de fotografías en las redes sociales, eran suyos.

Según Melody, el futbolista alternó su relación con otras dos, una de ellas la que mantenía con Aurah Ruiz.

Ambas compartieron las atenciones del jugador durante un breve tiempo, hasta que Melody puso fin a su relación con Jesé. Y ahora, ambas comparten la lucha para el que el futbolista responda por sus hijos, aunque todo parece indicar que será una pelea larga. Como la de Jesé por retomar su carrera de estrella.