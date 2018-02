El Getafe ficha a un centrocampista que tiene más dinero que Messi y Cristiano juntos

El Getafe está cumpliendo una buena campaña en la máxima división de España y se acaba de reforzar con un futbolista que tiene pergaminos. Jugó en el Olympique de Marsella, el Arsenal, el Milan y el Crystal Palace, y además vistió la camiseta de su selección. Pero al francés Mathieu Flamini se lo conoce por ser el futbolista más rico del planeta.

"Nunca he jugado en La Liga y me llamó la atención el proyecto del Getafe. El fútbol es mi pasión desde que tenía 6 años, estoy aquí para ayudar y no pienso en los intereses fuera del fútbol", aseguró el mediocampista de 33 años que invirtió dinero en la compañía GF Biochemicals, que produce ácido levulínico, una molécula alternativa al petróleo.