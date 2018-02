“No soy el único, otros jugadores tuvieron relaciones con el presidente"

La rutina habitual del humilde Rubio Ñú de Luque se vio brutalmente conmocionada por el escándalo sexual que mantiene en vilo a todo Paraguay. Luego de que se filtren fotos del presidente de la institución y uno de los futbolistas en una situación íntima, se empezaron a conocer más detalles.

Bernardo Gabriel Caballero, el jugador implicado en el altercado, decidió salir a dar su versión de los hechos en una entrevista radial. "Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí", señaló este lateral izquierdo asegurando que Antonio González, máximo directivo de la institución, lo obligó a mantener relaciones para poder jugar.

Caballero se mostró en compañía de Valentín Ozuna, su actual pareja desde hace cinco años y representante: "Hace tiempo que conocí a Valentin, estuvo conmigo en las malas y las buenas. Siempre me apoyó".

"Nos condicionaba. Nos decía iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso", subrayó.

