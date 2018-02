¿Sabes por qué María Patiño ha acudido a 'Sálvame' con mascarilla?

Muchos espectadores de Sálvame se habrán preguntado este jueves los motivos por los que María Patiño ha aparecido en el programa con una mascarilla en la boca en determinados momentos.

La explicación no es otra que la colaboradora del programa de Telecinco ha acudido al trabajo enferma de gripe. Así lo ha resuelto su compañero Gustavo González en Twitter: "María Patiño se pone la mascarilla para no contagiar la gripe al resto de sus compañeros".

Que grande me Pati que viene hasta malita! @maria_patino se pone la mascarilla para no contagiar la gripa al resto de compañeros de @salvameoficial pic.twitter.com/4EGWBfPb2M — gustavo gonzalez (@gusgonzalves) 8 de febrero de 2018

Minutos antes, Jorge Javier le rogado que se la pusiera para que no le contagiara y así no le impidiera actuar en su obra Grandes Éxitos. "Como no puede faltar los lunes en el Teatro Rialto me han puesto una mascarilla en la cara", decía muy contrariada.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Patinazo de María Patiño en 'Socialité' al anunciar la muerte de Dámaso Alonso, fallecido en 1990