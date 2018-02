El Real Madrid ya conoce el precio para fichar a Harry Kane y ha empezado a negociar con el Tottenham

Mareante. El Real Madrid se ha marcado el fichaje de un delantero centro de garantías para la próxima temporada. Y dos son los favoritos: Harry Kane y Robert Lewandowski. El inglés, por edad, es el favorito para sustituir a Benzema en la punta de ataque.

Harry Kane es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada. Según ABC, el club blanco ya conoce el precio para intentar su fichaje este verano: 200 millones de euros. El delantero de Tottenham ha pedido a su presidente que le traspase en julio y que no retrase la operación como hizo con Bale o Modric.

El jugador y sus agentes han expuesto a Levy, dueño del Tottenham, que no puede perder la oportunidad de fichar por el Real Madrid.

"No puede esperar un año más, este tren no suele pasar más veces, no vuelve", cuenta una persona cercana a los apoderados.

En cuanto a Levy, sabe que tarde o temprano tiene que vender a algunas de sus estrellas. El presidente spur 'debe' 807 millones por el coste del nuevo estadio del Tottenham (este año está jugado en Wembley por las obras).

Los 200 millones serían un respiro definitivo para las cuentas del club.

Además, el presidente del Tottenham ya ha advertido de que prefiere vender a su estrella a cualquier equipo fuera de la Premier League para así no favorecer a un rival directo por el título.