Gerard Piqué vuelve a la carga contra la prensa y pega una patada en la espinilla a los periodistas

Si no existiera, habría que inventarlo porque no hay charco en el que no se tire de cabeza Gerard Piqué.

El de cuestionar el comportamiento ético de los medios de comunicación es uno de sus favoritos.

Tanto que hasta ha montado su propio soporte informativo,, con el objetivo de darle voz directamente a los futbolistas sin necesidad de periodistas de por medio.

La tarde de este 10 de febrero de 2018, mientras su odiado Real Madrid le endiñaba un 5-2 a la Real Sociedad y mandaba un aviso al PSG y a todos los que compiten todavía en Champions, el jugador catalán debió ir al cine para ver «Los Archivos del Pentágono».

“La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes.” Los archivos del Pentágono. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 10 de febrero de 2018

La pieza es una brillante película que relata la 'pelea' entre The Washington Post y The New York Times contra la Fiscalía norteamericana, por la filtración de un informe comprometedor sobre el papel de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

En ella, se dejan reflexiones muy interesantes, como la que ha escrito Piqué en su Twitter, dejando entrever una vez más sus quejas sobre el papel de los medios en los tiempos actuales.