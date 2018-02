"Neymar tiene privilegios en el vestuario"

La llegada de Neymar al PSG francés trajo una serie de complicaciones en el vestuario del equipo cuando los egos de diferentes estrellas chocaron. El conflicto más conocido se dio entre el brasileño y el uruguayo Edinson Cavani, uno de los ídolos de la institución.

Los rumores indicaban que el futbolista que arribó proveniente del Barcelona gozaba de ciertos beneficios y esas sospechas se confirmaron en las últimas horas luego de la entrevista que brindó el mediocampista Adrien Rabiot.

"Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario, al igual que Kylian (Mbappé). A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno de los dos", afirmó en una entrevista con el medio francés L'Equipe el futbolista de 22 años surgido de las divisiones menores del PSG.