Guti se postuló para reemplazar "mañana mismo" a Zidane

"Si mañana me llama el Real Madrid para ser entrenador digo que sí", aseguró Guti, en la última conferencia de prensa que reprodujo el diario español AS.

Ante la posibilidad de reemplazar en el cargo a Zinedine Zidane, quien viene sufriendo duros cuestionamientos por el andar del equipo que se encuentra en La Liga española a 17 puntos del líder Barcelona, el ex mediapunta "galáctico" no dudó: "¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Claro que me animaría a serlo. Es el sueño de cualquiera".

Por supuesto que el actual entrenador del Juvenil A, categoría inferior del Real Madrid, aclaró que espera que "Zizou" continúe en el cargo y que la gran chance no le llegue en este momento.

