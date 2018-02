Ivan Rakitic se quedó en España por amor

Ivan Rakitic es una de las estrellas del equipo que entrena Ernesto Valverde y de la selección nacional de Croacia. El futbolista internacional del FC Barcelona, que llegó hace siete años a España para jugar en el Sevilla, habló brevemente de la temporada que está haciendo el Barça, de cómo afrontan la inminente eliminatoria de Champions ante el Chelsea de Londres. Pero de lo que sí habló con Pablo Motos en «El Hormiguero» es de su relación con su mujer Raquel y de cómo consiguió conquistarla.

Llegó hace siete años desde Alemania hablando alemán e inglés, pero no tenía ni idea de español. «Aprendí a hablarlo con mi mujer y aprendí cómo se habla en Sevilla», cuenta Rakitic. Pero hasta que consiguió conquistarla, pasaron muchas cosas.

«Todo empezó la noche de antes de firmar mi contrato con el Sevilla. Los presidentes del club me habían recibido. Estaba todo acordado, pero, aún así, yo estaba muy inquieto», cuenta. Su solución: acercarse al bar más cercano a su hotel para tomarse algo con su hermano. «Justo en ese momento, le llamaron de otro club para hacerle otra oferta. Nos daban más dinero y mejores condiciones, pero a mí me gustaba cómo me estaban tratando en el Sevilla. Ya había dado la palabra al presidente del Sevilla así qué le dije 'me voy a quedar aquí y me voy a casar con la camarera'», añade.

