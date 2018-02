Loco Gatti: "Florentino Pérez me salvó la vida"

Geni y figura. Hacía casi un año que no teníamos noticias del Loco Gatti después de que el colaborador de Pedrerol perdiera los nervios con Cristóbal Soria en El Chiringuito y le amenazara de muerte.

De hecho, la polémica fue un tema tabú en la tertulia y nadie hablaba de ello. Hasta este 12 de febrero de 2018..

Sin comentar nada sobre aquello, Gatti regresó "muy calmo" este lunes al programa de Mega y nadie se esperó el motivo de la ausencia estos meses: un problema de corazón.

"La vida me la salvó Florentino [Pérez], seguro. De repente quería acordarme de mis hijos y no me acordaba. Estaba con mi mujer y mi nieto y quería comprar un ambientador y no me salía, no podía hablar. Mi nieto llamó a la ambulancia pero nunca sentí nada".