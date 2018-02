Susana Guasch sacude la del pulpo al plasta de Pep Guardiola por hablar sólo para TV3

Tiene la chavala un cabre sarraceno y con toda razón. Susana Guasch se desplazó este 13 de febrero de 2018 hasta Suiza con el equipo de Champions Total que retransmitió a través de La Sexta el encuentro entre el Basilea y el Manchester City.

Tras el encuentro, en el que los ingleses golearon (0-4) a los locales, la reportera se desplazó hasta la zona de prensa para hablar con los protagonistas.

Cerca de la medianoche, Guasch conectó en directo con El Partidazo de Cope, donde pudo hablar con el defensa brasileño Danilo.

Una vez Guasch concluyó su entrevista, Juama Castaño le preguntó por lo que había dicho Guardiola tras el partido.

"Precisamente, acabo de salir ahora mismo de la zona reservada para televisiones y solo ha querido hablar para tres televisiones. No le he podido escuchar porque he tenido que venir corriendo a zona mixta para que tú tengas algún protagonista".