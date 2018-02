Jesé Rodríguez no ve a su hijo porque Aurah Ruiz no lo deja, según su entorno

Afirman que está volcado en su hijo pequeño, que no ha salido del hospital desde que nació.

"Es mentira que Jesé no quiera ver a su hijo como dice Aurah. Él quiere verlo, pero no puede hasta que los abogados de ambas partes se pongan de acuerdo porque ella no le permite ver a Nyan. La última vez que fue le montó un espectáculo en Las Palmas", ha afirmado a OkDiario una fuente que prefiere no revelar su identidad.

Las personas cercanas a Jesé también afirman que está muy triste por la delicada situación de salud que vive su hijo menor y que no es verdad la falta de preocupación de la que Aurah le ha acusado en las redes sociales: "Jesé está sufriendo mucho y aunque él esté en Londres sabe perfectamente cómo está su hijo. Si no se preocupara por el pequeño no se habría gastado 50.000 euros en trasladar a su hijo a Madrid, así como en su recuperación". Hay que recordar que Nyan nació con problemas de salud hace nueve meses y aún no ha salido del hospital, primero estuvo ingresado en Las Palmas y ahora en Madrid, donde recibe un tratamiento y atención más especializados.

