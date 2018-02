Pipi Estrada: "Neymar es jugador del Real Madrid desde el verano de 2017"

Pipi Estrada ha asegurado que Neymar es jugador del Real Madrid desde el pasado verano, pero que está jugando en el París Saint-Germain por "una triquiñuela" del conjunto francés para evitar cualquier tipo de sanción de la UEFA por incumplir el Fair Play Financiero.

"Desde el verano de 2017 Neymar es jugador del Real Madrid por una serie de triquiñuelas para evitar los líos con lo del Fair Play Financiero, pero desde el verano ya es jugador del Real Madrid", dijo el colaborador de El Chiringuito, a lo que Josep Pedrerol se hizo una pregunta. "¿Pero entonces qué pasa? ¿Está cedido?". Entones Pipi Estrada insistió en que todo "es una triquiñuela".

Además, Pipi Estrada acusó a Neymar de estar buscando todo el encuentro del miércoles que el árbitro le expulsase para no tener que disputar el encuentro de vuelta del 6 de marzo en el Parque de los Príncipes de París. "Neymar no quería jugar en París (el partido de vuelta). Estaba buscando la roja. Después de ver el partido creo que no quería jugar en París".

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: El mensaje oculto a Neymar de Bruna Marquezine incluido en su sexy disfraz