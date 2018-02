Joaquín se pone muy serio con Bertín Osborne

En esta ocasión, la entrevista vino acompañada de un objetivo solidario. El jugador de fútbol llegó a la casa de Bertín conduciendo un camión cargado de balones que serán donados a la Fundación Eusebio Sacristán, para dotar de material deportivo a niños y niñas que no tienen la opción de jugar al fútbol con la equipación adecuada. Durante el programa, Bertín y Joaquín recibieron las llamadas de personajes tan dispares como Jorge Lorenzo, Eva González o Miguel Ángel Revilla con las que ofrecerán su apoyo a la causa.

«Entiendo que haya gente que olvide de dónde viene, cuando con 17 años se ven en un equipo de primera, con un contrato millonario...yo también me creía el rey del mambo», confesó el futbolista, «ahí influye mucho la familia, para que te bajen a tierra. A mí tener a mi padre a mi lado me ayudó mucho». El sevillano, que antes de cumplir la mayoría de edad ya jugaba en un equipo de primera, reconoció también ante Bertín que «no sé a qué me hubiera dedicado de no haber sido futbolista».

Joaquín volvió a hacer gala de su buen humor y repasó algunas de las anécdotas más divertidas que ha vivido dentro y fuera del campo. En sus años como futbolista, el bético ha militado en las filas del Málaga y del Valencia, en las que ha sido partícipe de numerosas y divertidas vivencias.

