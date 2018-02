Piqué fracasó haciendo hamburguesas y ahora cree que se le dará mejor la alta cocina

Apenas estrenados los 31 años, salta a la vista que no son tiempos buenos para Gerard Piqué. A los crecientes rumores que afirman que su relación con Shakira no pasa por su mejor momento, se suma una posible sanción al culé por su manera de celebrar un gol en el campo del Español: mandando callar a la grada. Por si esto fuera poco, su primera incursión en el sector gastronómico no ha sido precisamente un éxito. En enero, su hamburguesería Yours, situada en el distrito del Ensanche -el más poblado de toda la ciudad de Barcelona- cerró sus puertas. El local donde se encontraba, en la calle Londres, ahora está en alquiler.

Sin embargo, el defensa azulgrana no se rinde y ha decidido apostar de nuevo por la cocina, aunque en esta ocasión lo hace en otra dirección: una carta de lujo para degustar en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, el edificio Ocean, propiedad de Thomas Meyer, el dueño de la marca Desigual. Uno de los principales encantos de Blue Spot -este es el nombre que llevará el restaurante de Piqué- es que permitirá a los comensales acceder a vistas 360 grados y disfrutar de una cena frente al mar desde su terraza de 600 m2.

Hasta el momento, sobre el contenido de su carta nada se ha revelado, así que habrá que esperar a que la inauguración oficial esté más cerca. Lo que sí es seguro es que Piqué se ha asociado con Tomás Tarruella, uno de los empresarios de mayor peso en la restauración catalana gracias al grupo Tragaluz, del cual es fundador. La cadena gastronómica En Compañía de Lobos, también de Tarruella, será la encargada de operar en el restaurante de Piqué. Dicha cadena ya cuenta con otros locales en la Ciudad Condal, tales como Palmito, Gallito o Green Spot.

Fuente original: Lupe Piñeiro, ABC/Leer más

