La novia de un exfutbolista se suicidó hablando con él mientras esperaba ser arrollado por un tren

La novia de un exfutbolista escocés que hace dos años se suicidó arrojándose a las vías del tren reveló recientemente que "estaba hablando con él cuando murió".

Chris Mitchell, exinternacional del equipo sub-21 de Escocia y jugador de varios clubes locales, sufría de ansiedad y depresión luego de verse obligado a dejar el fútbol por una lesión en la columna vertebral. Sin embargo, su pareja, Louise Rooney, señala que Mitchell mantuvo oculta su condición y ella nunca creyó que pudiera poner fin a su vida.

