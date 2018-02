Michael Robinson a Risto Mejide: "Nunca perdonaré al Osasuna lo que le hicieron a mi hijo"

Santiago Segura y Michael Robinson son los últimos en sentarse en el Chester de Risto Mejide, que este domingo 18 de febrero de 2018 cierra su sexta temporada en CuatroTV.

Los tópicos sobre los españoles centrarán las entrevistas con Santiago Segura, que recopiló los peores defectos de nuestro país en Torrente, pero lo fuerte de verdad, por lo que tiene de confesión, llega con Michael Robinson, el británico que ha hecho una minuciosa radiografía social de España a través del fútbol.

Michael Robinson (59 años) en nuestro país es por su marcado acento inglés en las retransmisiones futbolísticas (Unos facinerosos atacan a Robinson: "Vete a tu puto país").

Sin embargo, lo que pocos saben es que después de 30 años en España y revela Juanma Fernández en 'El Español, es que se ha marcado un objetivo: encontrar (y de paso demostrar) que su origen es español. Concretamente, gaditano.

"Puedo razonarlo", admite riendo en Chester.

Robinson reconoce que abrazó definitivamente su 'españolidad' en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

"Estaba narrando el partido pero, si hubiese estado en casa viéndolo, me hubiese ido a la cocina a tomar algo por que no podía aguantar más. Estaba en estado de pánico. Cuando marca Andrés es maravilloso. Y muy especial. Andrés es un tío riquísimo, porque como persona es adorable".

Delantero en el Preston North End y en el Manchester City en el inicio de su carrera, Robinson acabó siendo uno de los fichajes más caros de su época cuando fichó por el Liverpool, donde consiguió la Premier League, la FA Cup y la Copa de Europa.

Acabó jugando en el Osasuna (Pamplona) donde aterrizó sin saber nada de español.

Sus años en el equipo navarro los recuerda como los más felices... Hasta su abrupta salida por una operación de rodilla que Robinson nunca pidió y que se hizo contra su voluntad.

"Yo era feliz allí. Había encontrado una maravilla en ese equipo. Pero tenía un problema, ya se lo había advertido antes de fichar. Estaba mal de la rodilla. Les dio igual. Me hicieron una intervención quirúrgica que yo no pedí y que no necesitaba. Seis semanas después de aquello, a los 19 minutos de volver a jugar, me quedé cojo".