El inquietante consejo de Henry a Neymar para dejar de ser la sombra de Messi

Siempre que habla, Thierry Henry se las ingenia para dejar en claro que es un ferviente fanático de Lionel Messi, con quien compartió plantel en Barcelona entre 2007 y 2010. Juntos ganaron una Copa del Rey, dos Liga de España, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Mientras realizaba su habitual análisis para Sky Sports, el ex Arsenal de Inglaterra esbozó una frase que generó polémica al darle un consejo a Neymar para salir de la sombra del argentino.

"No sé si Neymar se fue del Barcelona para no quedarse a la sombra de Messi. Lo que sí sé es que todos los jugadores están a la sombra de Messi. Y si Neymar no quiere quedarse en la sombra de Messi debe cambiar de deporte", esbozó el ganador del Mundial de 1998 con Francia.