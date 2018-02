Los jugadores del Real Madrid que se recuperación contrarreloj

El jugador que más veces tocó el balón en el choque entre el Real Madrid y el PSG fue Toni Kroos; Isco fue el segundo en pases del conjunto blanco y el tercero, el brasileño Marcelo. Kroos, ahora mismo, sufre un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda. Marcelo, según se confirmó ayer, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Justo la misma que mantiene de baja a Modric: el croata fue la sorpresa ayer al no entrenarse por la mañana con el resto de la plantilla y no va a jugar contra el Leganés esta tarde, como Kroos y Marcelo.

Quizá, junto a Isco, son los tres jugadores con más talento en el conjunto blanco y en la entidad, se espera, se confía (y quien crea, reza) en que puedan estar listos para el partido de vuelta de la Champions contra el PSG. «Yo confío siempre, yo soy positivo», explicaba ayer Zidane en la conferencia de Prensa previa al choque de hoy contra el Leganés. «Me molesta ver a tres o cuatro jugadores fuera. No me gusta tener futbolistas lesionados y espero que sea poco. Vamos a ver si son cuatro o cinco días, si son siete... Ojalá no sea mucho», continuaba el entrenador.

Sabe el francés que un Real Madrid sin esos tres jugadores es un equipo distinto y que, sin ellos, por tanto, habría que plantear el partido de otra manera.

Porque es esa fecha, la del 6 de marzo, en la que están focalizados todos los pensamientos de los madridistas. Hoy el Madrid juega contra el Leganés el partido que se tuvo que aplazar por la disputa del Mundialito, el sábado recibe en casa al Alavés, el martes de la próxima semana visita al Espanyol y el sábado 3 de marzo, el Getafe llega al Bernabéu, en la antesala de la vuelta de los octavos. Son partidos importantes para mantener la tensión en Liga, pero incluso sin tres de los jugadores más talentosos de la plantilla, los puede sacar el Madrid si continúa mostrando la convicción con la que ha disputado los últimos choques.

