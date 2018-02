“Voy a pelear para quedarme aquí para siempre”

Zinedine Zidane sigue pensando en el día a día y mostrándose positivo antes de jugar este miércoles el partido aplazado de Liga ante el Leganés. Actualmente, su día a día pasa por el Real Madrid y el técnico francés ha asegurado que "va a pelear para quedarse para siempre en el Madrid". Además, Zidane ha hablado sobre el buen momento por el que pasa el equipo y que las lesiones de Marcelo, Kroos y Modric espera que se recuperen pronto.

"Hasta que yo no me canse de este trabajo voy a seguir, estoy bien aquí. Es el día a día lo que me hace fuerte", ha explicado el entrenador blanco. Después de las victorias ante el PSG y el Betis el Madrid pasa por un momento dulce y Zidane ha afirmado que "estamos bien y queremos seguir con esta buena racha".