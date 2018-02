Sara Sálamo confiesa que fue víctima de acoso sexual cuando tenía 11 años

Ahora, dos años más tarde, tras la ola de denuncias de actrices por acoso sexual se ha conocido en contenido íntegro de la publicación de Sara Sálamo (26).

"Muchas de las noches, por no decir la mayoría, siento miedo. Paseo por parques con luz y aún así, hay momentos en los que siento que no debería transitar por ellos. Que algo malo me va a pasar. Y no tenéis idea de la rabia que me produce sentir algo así. Esta rabia va relacionada con el machismo. Con el sexismo. Con la violencia machista. Con la violencia de género", explicaba al comienzo de la publicación.

En la entrada del blog, la actriz relató un traumático episodio que vivió cuando tenía 11 años: "Iba con mi madre de paseo. Las dos solas por un céntrico barrio de Tenerife, cuando de repente, un hombre de unos sesenta y pico años me tocó el culo. Sí. ¡Ni corto ni perezoso, tomó la decisión de tocarme el culo! como si fuera algo normal. Un derecho adquirido. Algo legítimo. Obviamente cuando mi madre se dio cuenta montó en cólera, y entre ambas le dijimos de todo. Le gritamos que podría ser mi abuelo, que quién se creía... Pero eso quedó ahí, en una anécdota y creo que la vergüenza que le pudimos hacer pasar no sirvió de nada. Estoy segura de que no fue la última vez que lo hizo", contó la artista.

