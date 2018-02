Zinedine Zidane vuelve a dar la cara por Karim Benzema

El entrenador lo tiene claro. Zinedine Zidane, que no se altera por nada y rara vez pierde la sonrisa, ha ensalzado tras ganar al Leganes 1-3 el protagonismo de jugadores como Asensio o Lucas de los que ha reconocido que "se merecen" ser importantes.

Además, le mandó un aviso al Atlético de Madrid alertando que, tras esta victoria, el equipo va a por el segundo puesto (está a 7 puntos).

La importancia de los puntos

"Lo importante para nosotros es sumar. Esta victoria es una más para nosotros, era muy importante sumar hoy".



Asensio y Lucas

"Lucas y Asensio siempre han sido importantes. Me alegro por Lucas, se lo merece. Asensio igual. Todos en general lo han hecho fenomenal".



Bale

"Estoy contento con Bale. Hay que ir poco a poco con él. Lo que queremos es que poco a poco encuentre su mejor nivel".



Las cosas salen mejor

"Las cosas nos están saliendo porque estamos bien. Cada uno de los futbolistas está dando más en el campo y eso al final hace que consigamos buenos partidos".



A por el segundo puesto

"Siempre mirar hacia arriba en la clasificación. Recuperamos el tercer puesto y nuestra idea es seguir para recuperar el segundo ahora".



¿Preocupado si Benzema no marca?

“No, preocupado no. Es la situación que tenemos ahora. Le gustaría marcar. El otro día ante el Betis marcó. Hoy no ha podido, pero ha hecho muchas cosas buenas para todos los demás. Además, jugando con Isco detrás de él y con el trabajo atrás de Kovacic, Casemiro y Lucas y Asensio, que han vuelto a hacer un buen partido. Contento”.



Sin tiempo de descanso

"Tenemos que descansar porque jugamos el sábado a las 16:15 y hay poco tiempo para recuperar".