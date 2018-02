¿Es realmente racista Arantxa de Benito por decir lo que ha dicho?

¿El motivo? Su anuncio en las redes sociales destacaba a las mujeres filipinas como las empleadas del hogar perfectas y han sido muchos usuarios los que se han mostrado indignados: "Ya te han denunciado por lo de Filipinas. Te llamará SOS RACISMO. Ya te vale".

El nuevo negocio de Arantxa de Benito (49) comenzó a funcionar el pasado mes de enero y ella lo anunció en las redes sociales para darle difusión: "Os quiero contar mi nuevo proyecto empresarial. Es una agencia de colocación, especializada en el servicio doméstico. Te ayudamos a encontrar la empleada de hogar que estás buscando y otros servicios necesarios en tu domicilio. Trabajamos haciendo una rigurosa selección de las candidatas a través de una entrevista personal, con referencias comprobables y de total confianza, incluidas filipinas. Todo nuestro personal cuenta con experiencia en el sector y permiso de trabajo en vigor".

El apunte de las mujeres de Filipinas provocó las críticas de sus seguidores, que tildaron a la ex de Guti de racista por destacar la nacionalidad de una mujer en su trabajo: "No sabía que Filipinas fuera un servicio", "No debe de haber preferencia de países, hay gente de otro países que trabajan muy bien, son muy honestos y profesionales" o "Ya te han denunciado por lo de Filipinas. Ya te llamarán SOS RACISMO. Ya te vale" eran algunos de los comentarios que se podían leer en su muro.

Ante la avalancha de críticas, la novia de Agustín Etienne trató de explicarse: "El servicio filipino es de los mejores, de más calidad y de los más demandados por su gran profesionalidad", respondía a un usuario. A pesar de todo, las críticas continuaron, por lo que decidió cambiar el texto excluyendo esa parte, una reacción que fue muy bien acogida: "Esta mañana has colgado lo mismo con otro texto, filipinas incluidas. Veo que lo has modificado", "Rectificar es de sabios", "Gracias por la rectificación de poner a los filipinos como un servicio más"...

