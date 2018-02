Susana Guasch: "Este Vitolo es limitadito"

Le están dando al futbolista hasta el el velo del paladar y eso que ya ha pedido disculpas.

Vitolo Machín (Atlético de Madrid) ha provocado gran indignación con un comentario machista que también ha sido muy criticado en las tertulias deportivas.

Especialmente dura ha sido Susana Guasch, que cargó contra el futbolista en la tertulia de El Partidazo de Cope.

"Es limitadito, es un chico que puede ser muy majo, pero es limitado", opinó la periodista, muy enfadada con las palabras del futbolista, que dijo que "no somos mujeres para meter cizaña en el vestuario".

"No entiendo que haga un comentario tan machista y tan asqueroso teniendo una hija pequeña de la que alardea en redes sociales y de su mujer", prosiguió. "Valorando tanto a la mujer que tienes al lado, Vitolo, ¿cómo puedes hacer ese comentario tan despectivo?".

"No lo dijo para hacer daño, pero le sale porque lo piensa. Hay que tener unos valores y hay gente que no los tiene. Este chico me ha decepcionado".