Los Maradona demuestran en la boda de la hija del Pelusa lo mal que se llevan

La noticia la conoció el mundo porque su padre no pudo contener su entusiasmo en Twitter. Diego Armando Maradona lo ha contado en la red de los 280 caracteres (antes eran 140) y el planeta de los periodistas del corazón ha estallado en busca de detalles. Dalma, la hija que quiere ser artista y trabaja duro para formarse como actriz, se casará en abril con Andrés Caldarelli, el hombre con el que vive desde hace cinco años y que, por fortuna para ambos, le cae bien al antiguo astro del balón.

«Le pedí que no dijera nada», ha explicado la novia en referencia a su progenitor. Pero pocos minutos después de saberlo, «El Pelusa» había roto su promesa tras asegurar a su hija que «acá, en Dubai, no se lo puedo contar a nadie». Finalmente, Dalma se ha mostrado indulgente con su padre: «Me empezó a sonar el ‘‘celu'' con capturas de pantalla de su publicación. Al principio me enojé, pero entendí que él necesitaba compartir su alegría».

Maradona, poco acostumbrado a tradiciones y formalismos, estaba feliz y su alegría se incrementó porque Caldarelli, economista y jugador de rugby, le había pedido la mano de Dalma Nerea. Sabido esto, era de esperar que el siguiente episodio no iba a resultar un camino de rosas. Todo lo que tiene que ver con esta familia suele ir acompañado de polémicas, disputas, tensiones y desafíos. Así que la boda de Dalma, de 30 años, no podía ser menos.

