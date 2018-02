El padre de Neymar declara la guerra a Unai Emery, entrenador del PSG

Neymar da Silva es un tipo de armas tomar y hace mucho que no se siente impresionado por el oropel de los clubs o las ínfulas de los entrenadores. El va a lo suyo y lo suyo es su hijo ( El chiste de Movistar tras la lesión de Neymar: "Se perderá el cumpleaños de su hermana").

La lesión de Neymar Junior está provocando un intercambio tenso de declaraciones entre lo que desea el entorno del futbolista y lo que pretende el París Saint-Germain (PSG).

Este 27 de febrero de 2018 al mediodía su entorno filtró que el futbolista pasaría por quirófano y que, por tanto, no estaría disponible durante dos meses ( Unai Emery: "Neymar no se opera y no está descartado ante el Real Madrid").

Emery, más tarde, negó la información y se mostró rotundo afirmando que el jugador aún tiene opciones de estar ante el Real Madrid.

El padre del futbolista, Neymar da Silva, ha desmentido esta noche con más rotundidad si cabe al técnico para apuntar al quirófano como opción más probable en el tratamiento de su hijo. También ha confirmado que el PSG no podrá contar con él entre seis y ocho semanas.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos (...) El tratamiento va a durar entre seis y ocho semanas, independientemente de si es quirúrgico o no. Si es convencional, también va a demorar entre seis y ocho semanas".

Eso ha afirmado esta madrugada en la cadena de televisión ESPN Brasil.

De esta forma, el padre del futbolista más caro de la historia confirma que no jugará contra el Real Madrid y, además, propone un pulso frente a todos aquellos que, desde París, apuestan por metodologías más conservadoras que podrían poner en riesgo su participación en el Mundial de Rusia, cita, para el jugador, imprescindible.

"En el caso de Neymar ya es un procedimiento quirúrgico, pues la recuperación es más rápida (...). No podemos esperar".

"Estamos esperando al PSG a que resuelva la forma, el lugar, pero no es una decisión de Neymar, que quede claro. Las personas tienen una impresión equivocada, cometen errores y hablan cosas que no saben", afirmó después al respecto de aquellos que afirman que es Neymar el que ha presionado al club para dar este paso.

Y es que al futbolista y los suyos le preocupa dar la impresión de que va en contra de los intereses del PSG. De ahí la insistencia del padre del futbolista en negar que la decisión sea egoísta por parte de su hijo.