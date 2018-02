Espanyol-Real Madrid: Bronca entre Sergio Ramos e Isco tras perder 1-0 en el 92

Lo que pasa en el campo, se queda en el campo y lo mismo debería ocurrir con lo que sucede en el vestuario, pero no siempre es así.

El Real Madrid acabó el partido de Cornellà-El Prat con los ánimos bastante calientes.

El equipo jugó mal y para colmo dejó escapar un punto en el último minuto de descuento, por lo que el vestuario dejó este martes una de las imágenes más tristes de la temporada.

E incluso hubo algún que otro reproche entre compañeros por lo que había sucedido sobre el terreno de juego, según recoge Defensa Central este 28 de febrero de 2018.

Así lo aseguró el periodista José Luis Sánchez, redactor de La Sexta que sigue al Real Madrid, en el programa 'El Chiringuito' de Mega.

Según Sánchez, Sergio Ramos ejerció de capitán al final del choque para hablar seriamente con su compañero Isco Alarcón.

¿La razón? La sensación de pasotismo que transmitió a todo el mundo cuando Zidane decidió sustituirle por Karim Benzema cuando la segunda parte estaba en su ecuador.

"Al acabar el encuentro el ambiente en el Real Madrid estaba bastante regular porque las sensaciones, sobre todo en la segunda parte, no habían sido buenas".

"Ha habido un momento del partido clave donde al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, no le ha gustado nada la actitud de Isco en el cambio. El hecho de que haya tardado prácticamente 45 segundos en marcharse del campo y en hacer el cambio ha sido un gesto que no le ha gustado nada al capitán del Real Madrid y cuando ha terminado el partido se ha dirigido al jugador malagueño y le ha recriminado esa actitud, alegando que en el Real Madrid nadie se puede ir andando. Cuando la situación está mal, cuando vas 0-0, cuando quedan 20 minutos por jugarse hay que marcharse corriendo y con mayor actitud, porque también hay un compañero esperando con ganas. Sergio Ramos no estaba nada contento con su actitud".