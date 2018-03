El 'secreto por el que Isco tardó en salir del campo al ser sustituido contra el Espanyol

Habrá que ver qué dice Isco, que es el único que de verdad conoce de primera mano el asunto, pero por ahía corren versiones para todos los gustos.

Lo cierto, como subraya Jaime de Carlos este 1 de marzo de 2018 en 'Defensa Central' es que la situación de Isco Alarcón en el Real Madrid sigue siendo tema de debate.

El programa El Chiringuito de Mega volvió a abordar la polémica generada por el futbolista en Cornellà por tardar en retirarse del campo cuando fue sustituido, y una vez más uno de los más críticos con su actitud fue Josep Pedrerol.

El presentador del programa recordó los 43 segundos que tardó el centrocampista en salir del césped cuando se anunció el cambio, así como la "bronca" posterior que recibió en el vestuario de Sergio Ramos por este suceso, tal y como desveló el periodista José Luis Sánchez la noche anterior.

Y también reparó en otro detalle llamativo a su juicio:

"Cuando se está marchando Lucas le da la mano para saludarle, pero Isco no le contestó".

Un gesto que en su opinión demostraba su incomodidad por haber sido nuevamente sustituido.

Todo ello ha llevado a Josep Pedrerol a concluir:

"si Isco quería demostrar que estaba cabreado se ha enterado toda Europa. El jugador pensó 'quiero la imagen para que me vean en Inglaterra, en Francia y en Italia para que sepan que estoy cabreado y quiero ponerme en el mercado. Y si su agente le ha dicho 'oye, pon cara de cabreo, que siempre ayuda...' pues 'chapeau', buen trabajo. Él se ha puesto en el mercado, aunque yo ya dije hace un mes que ya estaba".

Y agregó: "Los defensores de Isco están hoy calladitos. Tapaditos todos".

Una opinión que reafirmó Quim Domènech:

"Son muchos meses protegiéndole, con solo algún destello (que los ha tenido) tras el que se le ha elevado, pero luego en los partidos en los que no ha estado bien se ha mirado a otro lado. La imagen que dio ayer le deja muy mal, Ramos le llamó la atención. Al margen de la bronca que le dio luego en el vestuario, el propio capitán le dijo en el campo que espabilara. Le recriminó su actitud públicamente, creo que no hay nada peor que eso. Así que creo que sus defensores saben que ya no tienen argumentos para taparle".

Dos meses de 'desconexión'

Sin embargo, Isco todavía tenía algún apoyo en el plató. Edu Aguirre admitió que el jugador "sabe que se ha equivocado", pero al mismo tiempo recordó:

"No se le puede achacar que no corre. Yo veo todos los partidos del Madrid y es un jugador que me gusta mucho. Pelea, aunque es verdad que ha tenido un 'bajón' y que lo intenta y no le salen las cosas, así que no se puede decir que sea un 'vago' en el campo".

Una opinión que José Félix Díaz complementó: