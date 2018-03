Carlos Herrera y Mariló Montero dan la cara ante tantos rumores

El Real Betis Balompié, también conocido como Real Betis o simplemente Betis, es una entidad polideportiva con sede en Sevilla, España. Fue establecida en septiembre de 1908 para la práctica del fútbol -aunque sus orígenes datan de 1907 y así consta como fecha fundacional por el propio club-. Hay que recordar que hace unos días trascendió la noticia de Montero y Herrera habían invertido 1 millón de euros en el Betis, llevándose 1.000 acciones cada uno. En declaraciones a Chance, Montero ha aclarado que su pasión por el equipo verdiblanco les ha hecho querer ayudar al club e invertir ese dinero para mejorarlo.

Ambos tomaron la decisión de invertir en el club de sus amores impulsados por su hijo, que es "bético hasta las trancas. Es un amante del Betis, me dijo 'mamá es el momento'". Para que luego no saquen de quicio sus palabras, algo que le suele ocurrir con cierta asiduidad, también aclara: "Soy del Osasuna también que no se ofendan en Navarra. El Betis es verdad que tengo una inclinación preferencial y queremos que el club se reforme para que tenga un buen entrenador y que los jugadores estén bien potenciados para que los resultados vayan mejorando", según recoge ESdiario.

En cuanto a su decisión junto a su exmarido, lo tiene claro: "Carlos y yo somos familia y esto no nos une más que como estábamos antes"

