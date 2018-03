Ernesto Valverde: "Hemos empatado con Las Palmas por un penalti invisible"

Llevaban dos años sin que un árbitro se atreviera a pitarle un penalti al Barça que se han quedado de piedra y tienen un cabreo monumental (Por fin, 746 días después y tras dos años de bula, le pitan un penalti al Barça de Messi).

El FC Barcelona empató este 1 de marzo de 2018 por sorpresa frente al antepenúltimo de la clasificación. El 1-1 contra Las Palmas señaló, por encima de todos los protagonistas, a Mateu Lahoz (Gerard Piqué se fue a por el árbitro tras el Las Palmas-Barça y no ha sido sancionado).

El árbitro valenciano señaló un polémico, muy polémico penalti en contra de los culés por (supuestamente) manos de Lucas Digne tras un remate al palo de Aguirregarai.

La decisión (amén de otras tantas como no expulsar a Chichizola por manos fuera del área) enfadó mucho a la expedición blaugrana, que puso voz a su indignación en las palabras de Ernesto Valverde, su entrenador, y Guillermo Amor, su responsable de relaciones institucionales.

El 'Txingurri', alejado de su habitual discurso calmado y sosegado, cargó contra el colegiado apenas acabado el partido. Lo hizo con formas educadas, pero igualmente críticas.

"Ha habido momentos en los que nos hemos precipitado. Nos ha faltado claridad en el último pase y decisión porque se intuía que un pase bien hecho te podía dar el gol. Pero nos ha hecho daño, por un penalti invisible nos han empatado",

El técnico, tras el partido, continuó.

"En el descanso he hablado con él [con el árbitro] porque había una jugada muy clara para mí, una mano [se refiere a la de Chichizola] que no ha visto. Tendría que preguntarle qué ha pitado, no lo sabemos todavía. No sabemos quién ha podido hacer el penalti, pero lo debe haber visto claro".

Luego tuvo espacio para la autocrítica, aunque moderada porque, según Valverde, todo lo condicionó el árbitro.

"El penalti es cierto que nos ha afectado. No es una descarga de responsabilidades, porque teníamos que haber creado más ocasiones de gol".

Las críticas de Guillermo Amor

Guillermo Amor habló en el palco de autoridades para Movistar Partidazo. También fue rotundo, como su entrenador, sin entrar nunca en las malas formas y disfrazando sus críticas de autocrítica para el Barça.

"Nosotros no nos quejamos nunca ni nos vamos a quejar. Los árbitros se equivocan. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero no la vamos a dar. No vamos a decir que hemos empatado por aquello o por lo otro. Lo que ha ocurrido es que no hemos sido capaces de marcar más goles que ellos".

Eso afirmó, para simplificar los porqués del tropiezo.

Pero para Guillermo Amor, ¿es o no es penalti?