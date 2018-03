Gerard Piqué se fue a por el árbitro Mateu Lahoz tras el Las Palmas-Barça y no ha sido sancionado

Con el Barça, todo son pamplinas. Y prueba de ello es lo que pasó este 1 de marzo de 2018 con Gerard Piqué.

El central del FC Barcelona vio desde el banquillo como su equipo empataba contra pronóstico contra Las Palmas (1-1). En los instantes finales del partido, el catalán vivió agitado la escena.

No paraba de dar órdenes desde el banquillo. Parecía el segundo entrenador.

Acabado el duelo, Piqué se transformó y dejó de lado su condición de jugador, amén de esa ficticia pose de técnico asistente, para mutar en un aficionado irritado.

El catalán se marchó directo a por Mateu Lahoz, árbitro del partido. Iba desatado. Tuvieron que frenarlo.

El delegado del equipo, Carles Naval, lo frenó a tiempo cuando se dirigía diciéndole todo (o eso parecía por televisión) al valenciano. Le señaló varias veces con el dedo en tono indignado, enfadado.

Seguramente entre las cosas que le reclamó estuvo el penalti pitado por manos de Digne (supuso el 1-1) o que no expulsara a Chichizola por tocar la pelota con la mano fuera del área (ocurrió en el primer tiempo).

El enfado de Gerard Piqué al término del partido. #MovistarPartidazo pic.twitter.com/3Eg2b6TJnM — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 1 de marzo de 2018

Le dijera lo que le dijera, Piqué estaba enfadado. Le señaló con el dedo en varias ocasiones y luego se marchó al vestuario molesto con su actuación. Por eso se encaró con el colegiado con formas que podrían haberle provocado una sanción de haberse recogido en el acta. Pero Mateu no lo hizo. Y para los comités españoles, si no aparece en el acta es (casi) como si no hubiera pasado.

Después del partido también hubo otros enfados. Los de Valverde y Amor. El primero fue el más explicito al afirmar que el resultado les había hecho daño por haber empatado tras un "penalti invisible".