La hermana de Guardiola reaparece como el bicho del pantano tras irse al paro por el 155

"La vanidad hace siempre traición a nuestra prudencia y aún a nuestro interés", según Jacinto Benavente. Francesca Guardiola ha estado prácticamente desaparecida desde que fue destituida fulminantemente como embajadora de la Generalitat en Dinamarca, Finlandia y Noruega -con sede en Copenhague- en aplicación del artículo 155.

Pero algo ha hecho a "Cesca" removerse y romper su silencio: el cese del cónsul honorario de Finlandia en Barcelona, su amigo Albert Ginjaume. La hermana del entrenador del Manchester City ha emprendido una campaña en Twitter en protesta por esta decisión del Gobierno finlandés a petición del español, motivada por las simpatías de Ginjaume por el procés, según recoge ESdiario.

My full support to Consul of Finland Albert Ginjaume. A great person and consul. So sad, but overall not very diplomatic manners. Truly... https://t.co/TVoqEwPSJF