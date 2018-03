Preocupación máxima por la salud del hijo de Santiago Cañizares

Como decía Bernard Le Bouvier de Fontenelle: "La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida". El niño del ex portero del Valencia y actual tertuliano deportivo se encuentra peor de la grave enfermedad contra la que lucha desde hace un año. Santiago Cañizares (48) desveló el pasado mes de junio su batalla: "Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz", escribió el deportista.

El pequeño ha sufrido un retroceso importante en su dolencia y, según fuentes cercanas al ex arquero, su estado de salud es preocupante. De hecho, las mismas informaciones aseguran que éste es el motivo por el que Cañizares no estará el próximo fin de semana comentando los partidos que le correspondían y no presentará El Día Después del próximo lunes, según recoge Informalia.