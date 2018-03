Arbitros: Que no os engañen…¡el que 'robó' fue el Barça!

El Barça salió este 1 de marzo de 2018 lloriqueando de Gran Canaria pero la realidad es tozuda. Si alguien tiene que quejarse del arbitraje de Mateu Lahoz, esa es la U.D Las Palmas.

El conjunto canario fue perjudicado claramente en dos acciones de penalti que no fueron señaladas por el colegiado valenciano.

El Barça clamó al cielo al final del encuentro, hasta Valverde se quejó del arbitraje pero las jugadas clave fueron más que claras, como recoge Defensa Central.

José Luis Sánchez, periodista de La Sexta, lo resumen a la perfección en este tui:

Le marcaré el camino a los árbitros de @elchiringuitotv



1. Mano de Iniesta, penalti no pitado❌

2. Mano de Chichizola, de rebote de su pierna. ✅

3. Penalti a Etebo de Umtiti, no pitado ❌

4. Mano de Digné, penalti ✅



No entiendo tanto enfado. Mateu ha perjudicado a la UD