Cristiano manda un aviso para París

Frío, lluvia y con poco que hacer en la Liga, más allá de cumplir con el expediente de clasificarse para la próxima Champions. Con estos ingredientes era de esperar que ante el Getafe se produjera una de las entradas más flojas en el Bernabéu.

El menú no era de primer nivel, cierto, pero portar la camiseta blanca conlleva una serie de responsabilidades que no se pueden eludir. Por más que el partido ante el PSG estuviera a la vuelta de la esquina, Zidane sacó una alineación con más titulares de los esperados. Hubo pleno de la ‘BBC', una posible señal que indica que no estarán de inicio en París...o sí, según recoge David Jorquera en Defensacentral.

Lo cierto es que la primera parte tuvo dos fases. Una primera con un ritmo lento y apagado, como si la costara el doble de lo normal dar un pase, pegarse una carrera o intentar algo parecido a un regate. Fueron 20 minutos sin porterías, una especie de prolongación de lo que habían vivido los protagonistas durante el calentamiento...con posesiones del Madrid próximas al 80%.

VÍDEO DESTACADO: Cristiano Ronaldo